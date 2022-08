Y es que la joven mujer, además de causar sensación en los escenarios y las redes sociales, también ha sido protagonista de uno que otro escándalo.

Ahora los seguidores de Jorgina Guillermina Díaz, su nombre de pila, se encuentran impactados tras conocer un video de la joven antes de ser famosa y de haberse sometido a varias cirugías.

La puertorriqueña, que ha lanzado varios sencillos y que según medios de su país pensó en estudiar medicina, ha construido una vida algo extravagante en el mundo artístico que la ha llevado a ganar varios seguidores.

El video que circula nuevamente en las redes sociales muestra el impresionante cambio que ha tenido Yailin. Este fue publicado en marzo de 2021 y lo grabó mientras cantaba su canción ‘Chivirika’, en Tik Tok.

Además, entre las cosas que han notado los cibernautas de este video está que Yailin no tenía varias de las cirugías que tiene actualmente y, por el contrario, luce más natural. Los comentarios positivos a la artista no se hicieron esperar: “Desde que te vi en este video mi vida no ha sido la misma; que estilo tienes y qué buena estás, saludos”.