Durante la sección ‘El Recuerdo’ el humorista rodó un video donde aparecía él, Iván y Lina durante una transmisión para Noticias Caracol. Iván se mostró bastante conmovido y no pudo ocultar su llanto.

“Era mi parcera, mi amiga, compañía... extraño las noches de conversar, de tomarnos unos, de fumarnos 20 mil cajetillas de cigarrillos, hablar toda la noche delicioso, de llamarnos a toda hora, mandarnos mensajes de texto... Me hace mucha falta”

Pero el momento más duro llegó cuando Iván hizo una confesión que dejó a todo el público atónito, pues estuvo disgustado con su amiga antes de que ella falleciera.

“A mí Lina me llamó mucho la noche anterior de irse. Nosotros quedamos de vernos ese miércoles, quedamos de almorzar. Yo la vi a ella un martes, fui y la visité. Salí muy preocupado porque la vi muy mal, pero dije: ‘estoy tranquilo porque está con los papás, está bien acompañada’. Quedamos de vernos el miércoles y ella me llamó y me dijo: ‘Morci, no puedo ir a almorzar’, y yo ‘¡assh!, ¿Por qué me vas a sacar el jopo otra vez?. Yo le dije: ‘Flaca ahí estás vos pintada'”, contó Iván.

Enseguida, el presentador se quebrantó porque recordó que estaba tan disgustado con ella, que cuando Lina le marcó insistentemente al teléfono él optó por ignorarla.

“Me acuerdo de los mensajes, me decía: ‘Morci, contéstame, contéstame’, y yo no. Al otro día estaba yo en mi negocio picando fresas y moras, cuando me llaman y me dicen lo que pasó. Yo no lo podía creer”, afirmó.