J Balvin anunció su regreso definitivo a la música en redes sociales

Cabe recordar que J Balvin se alejó de las redes sociales y de la música desde el 2022. Sin embargo, continuó teniendo presencia en algunos eventos públicos durante ese período.

J Balvin regresó a Instagram el 20 de junio de 2023, y su regreso a la música se produjo el 25 de enero de este año con Maluma. Ahora, se espera que lance más canciones en solitario y posiblemente realice colaboraciones con otros cantantes en el futuro cercano.

“Realmente en este momento, me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero cuando sea el momento adecuado, volveré”, afirmó el artista.

He hecho música para pasar un buen rato como siempre, pero todavía no tengo un concepto o un álbum para hacer, pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente en estos días, llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo”, destacó el artista sobre la escena musical.