$!J Balvin confesó por qué se alejó de los escenarios

J Balvin no dudó en decir que extraña a su publicó y definitivamente sí volverá.

“He hecho música para pasarla bien como siempre. Todavía no tengo un concepto, no tengo un álbum por hacer”, dice. “Pero es porque quiero tener un concepto claro, diferente y fresco. Posiblemente en estos días la musa llega y me viene el concepto y de ahí nace un álbum. Puede ser este año, puede ser el próximo”, manifestó el artista.

El famoso cantante ha apoyado las carreras de diferentes artistas como Feid, Rosalia, Bad Bunny, entre otros y manifestó que le gustaría seguir ayudando a nuevos talentos en el genero urbano.