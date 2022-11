Este jueves 3 de noviembre en la sede de las Naciones Unidas en New York, se llevará a cabo la quinta edición del Latino Impact Summit 2022, un evento de Pvblic Foundation que se consolida como la principal plataforma para visibilizar e impulsar conversaciones alrededor de los ODS en América Latina y el Caribe.

Esta sesión concluirá con una nueva entrega del Premio de Impacto Latino, un reconocimiento a líderes que trabajan alrededor de las diferentes temáticas del Desarrollo Sostenible en Iberoamérica. Además de resaltar y exponer el aporte de la región y de sus líderes, el premio celebra el empoderamiento de la comunidad latina y su aporte al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Este año, han elegido a la mega estrella mundial J Balvin para ser reconocido con el premio de Impacto Latino 2022, por sus aportes en hacer visible la importancia de la salud mental y el bienestar en la región. Una de sus recientes aportaciones en torno a este tema es OYE app, de la cual Balvin es cofundador y Chief Dream Officer. OYE app es una plataforma que ofrece un espacio para que las personas transformen sus emociones en acciones creadoras. Logrando un equilibrio entre la salud emocional y la salud física, por medio de ejercicios que ayudan a liberar el estrés, el miedo, la tristeza y las cargas que cada ser humano acoge en sus rutinas diarias, para reconectar con su poder interior y crear la vida que desean.

Además de este premio para el co-fundador de OYE app J Balvin, estará presente Mario Chamorro también co fundador - Director Ejecutivo. Chamorro hará parte de la charla “Bienestar mental y emocional para el impacto”, junto a Diego Pérez (Yung Pueblo), escritor, New York Times, Best Seller. Una conversación cercana y profunda que abordará la necesidad de ser conscientes sobre el propio bienestar mental y emocional, mientras se libera el impacto positivo en la sociedad.

Por otra parte, Paula Durán, Directora de Alianzas de OYE app, participará en la activación experimental durante el segundo día del evento el 4 de noviembre. Guiando a los participantes a reconectarse con sus emociones, estar presentes y avivar su inteligencia y fuerza interior.

Uno de los objetivos de OYE, se encuentra en la intersección de la identidad, la cultura y el desarrollo personal, revolucionando la industria del bienestar al reunir expertos latinos que, a través de sus prácticas, llevan la sabiduría y luminosidad del poder latino al mundo, ayudando a las personas a sentirse mejor.