Al cantante se le acusa de "perpetuar violencias simbólicas machistas y racistas" con su sencillo 'Perra', el cuál ha recibido múltiples críticas por su video y letra.

Aunque el paisa ha evitado referirse directamente a la controversia, dejó en sus redes sociales una reflexión sobre el momento que está atravesando.

“Desde pequeño, nunca perdí la fe y he pasado por muchos momentos buenos, malos, de incertidumbre y de certeza, pero lo mejor de esto, es que los sueños son todos posibles y no me refiero a la material, me refiero a alcanzar lo que te dé paz”, escribió Balvin en su cuenta de Instagram.

Y subrayó: "aunque sea fácil decirlo y algunas veces difícil alcanzarlo, todo hace parte de la tarea de tratar de ser un mejor ser humano...¡tanto que me falta, pero acá seguimos!”.

El artista conmemoró el tradicional Día de las Velitas encendiendo una luz "por los soñadores, por los que han perdido la esperanza, por los que están encerrados injustamente, incluso, a quienes han cometido errores como todos y, de los que se pagan caro".

De igual forma, a través de su cuenta de Twitter Balvin señaló que las personas no lo ven como realmente es, “te ven como una máquina de hacer billetes o de divertirse, nadie ve el ser humano que hay en ti, con errores y aciertos pero humano al fin. Te deseo de todo corazón que la vida te devuelva toda la alegría que has dado, que se te multiplique”.

