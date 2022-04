Depp indicó previamente durante el testimonio que creía que Heard tenía una aventura con Franco. Heard también testificó que negó haber tenido una aventura con Musk durante una demanda anterior por difamación de 2020 en Londres, aunque sí dijo que se involucró sentimentalmente con el fundador de Tesla después de que ella y Depp se separaron.

Según un informe del New York Post, fuentes cercanas a Musk y Franco le dijeron a la publicación que ninguno testificará en este nuevo juicio que se desarrolla en Fairfax, Virginia.

Aunque la aparición de Musk y Franco en la lista de testigos disponibles llevó a muchos a creer que darían testimonio, tal vez a través de un enlace de video, en algún momento, que no lo hagan no es ninguna sorpresa.

Debido a que el juicio es un caso civil, ni Musk ni Franco pueden ser obligados a testificar por un juez ya que no se trata de un caso criminal donde es obligatorio presentarse porque se podría emitir una orden de arresto.

Es evidente que ni Elon Musk ni James Franco quieren involucrarse en esta situación tan truculenta. Y que va muy mal para Amber Heard.

Durante una demanda por difamación de 2020 que Depp interpuso contra el periódico The Sun y que finalmente perdió, Heard negó haber tenido una aventura con Musk mientras aún estaba casada con Depp, y dijo que solo se involucró románticamente con él después de que se separaron.

Aunque Heard también ha negado tener una relación sentimental con Franco, reconoció haberse topado con él en un ascensor después de ser interrogada sobre las imágenes de vigilancia que mostraban a los dos hablando juntos.

Daily Mail también publicó en 2020 imágenes de vigilancia de Musk y Heard que parecían acurrucarse en el ascensor del ático donde una vez vivió con Depp. Sin embargo, las fotos no contenían ningún tipo de marca de tiempo. Depp se mudó del edificio después de que él y Heard se separaron. El empleado de la recepción del penthouse de Los Ángeles había emitido previamente un comunicado en el que decía que vio a Musk visitar a Heard a altas horas de la noche cuando Depp no ​​estaba en casa, en 2015, cuando todavía tenían una relación, informó el New York Post.

El portero, Alejandro Romero, también brindó testimonio en una declaración pregrabada esta semana. Romero también testificó que nunca vio heridas en Heard cada vez que la vio cara a cara. El miércoles, Christian Carino, un agente de talentos que representó a Depp en 2016 y amigo de Heard, testificó sobre la relación de Heard con Musk, como se pudo ver en la transmisión en vivo del juicio por Law & Crime Network. “No sé si estaban saliendo, pero definitivamente habían pasado tiempo juntos”, dijo Carino sobre un momento en que organizó un intento de reconciliación entre Heard y Depp en San Francisco.

El agente de talentos, quien una vez fue el prometido de Lady Gaga, dijo que supo por primera vez que la relación de Heard con Musk se volvió romántica poco después del intento de reconciliación con Depp.

Carino también testificó que nunca vio a Depp siendo abusivo con Heard, nunca vio lesiones en ella y que las acusaciones contra Depp por parte de Heard tuvieron un impacto negativo en su carrera, informa Newsweek.