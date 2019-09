“La verdad, yo soy cantante, me dedico a escribir y cantar para ustedes y me duele mucho que se metan a mi vida personal así tan feo, que me traten tan mal; es un proceso que puede vivir cualquier persona (...) y me da tristeza que me estén mezclando con muchas personas, y más con Paola (Jara)”, dijo el artista en las historias de su cuenta de Instagram.

“Con Paola, la atacan, me dan duro, (dicen) que tenemos algo, ¡eso es una gran mentira! Tenemos una canción y desde el principio que grabamos empezaron con los chismes”, agregó.

El artista dio a conocer el pasado 28 de agosto, en entrevista con Vanguardia, que se encontraba en proceso de separación, algo que su esposa aseguró días después en su cuenta de Instagram que solo se enteró por la entrevista en el medio bumangués.

Al mismo tiempo, aumentaron en redes sociales los rumores por una posible relación entre Jessi Uribe y Paola Jara, por lo que algunos fans responsabilizaron a la cantante de la ruptura entre Uribe y su esposa.

“Así como me inventan con Pao, me van inventar con otra persona, con otra persona, con otra persona... ¡No tengo nada con nadie! Estoy solo, dedicado a mi carrera, a mis hijos”, puntualizó el artista.

Jara y Uribe, ambos intérpretes de música popular, lanzaron en enero pasado su sencillo ‘Como si nada’ y desde entonces se ha especulado con una posible relación entre ambos que trasciende lo musical; sin embargo, los cantantes habían preferido hacer caso omiso.