Astrid Andrea Villota González acudió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para registrar la marca ‘Repítela Licor and Food’ (Mixta) con el objetivo de identificarse con servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y alimentación.

Sin embargo, luego de esta solicitud, el cantante Yesid Eduardo Uribe, más conocido como Jessi Uribe, presentó oposición al registro con el argumento de que “la marca carecía de distintividad ya que era idéntica a la que previamente había solicitado sobre ‘repítela’”,

Jessi Uribe aseguró en la justificación presentada ante la SIC, que aunque a la marca se suma la expresión ‘Licor and Food’, esta no proporciona los textos y modificaciones adicionales necesarias para que el público consumidor no la asocie con su nombre.

Adicionalmente, el cantante de música popular dijo que los consumidores podrían confundirse y creer que el restaurante de nombre repítela es de Jessi Uribe, por cuanto es su frase icónica.

Entre tanto, Villota González dio respuesta a la oposición radicada por Uribe y señaló que el cantante no tiene un derecho adquirido sobre la marca ‘repítela’, por lo que no había problema para registrar la marca.

Por lo tanto, la SIC, luego de hacer el análisis del signo solicitado, encontró que es similarmente confundible con ‘repítela’, en cuanto poseen similitudes ortográficas y fonéticas sin que presenten elementos adicionales que le otorguen distintividad. Además, indicó que habría una conexión estrecha en el mercado.

De esta manera, la SIC negó la demanda del cantante y la solicitud de la marca del restaurante. Esto dado que en 2015, Carlos Arturo Franco registró una obra con dicha expresión.