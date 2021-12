Jessica Cediel reveló que tiene COVID-19 otra vez

La presentadora confirmó a través de sus redes sociales que tiene síntomas como la perdida de olfato, gusto, congestión y tos, sin embargo, se siente bien de salud.

“Les voy a contar algo súper importante y es que hace como 15 o 20 días me dio una gripa súper fuerte y me tiró a la cama, entonces me hice la prueba de covid-19 y el resultado fue negativo; pero hoy volví a amanecer con congestión y llamé a mi laboratorio de confianza, me hicieron una nueva prueba y, tristemente, salí positiva para covid-19!”, expresó.

Agregó que “la medio bobadita de pasar la Navidad sola, obviamente lejos de toda mi familia y como que los planes que tenía de ir y compartir con ellos... pues nada, no pude hacer nada. Y yo me cuido mucho, yo creo que ustedes lo han visto en mis historias y en lo poco que les comparto; me cuido por mí, por mi familia y por la sociedad, pero bueno.... me tocó”.

Cabe mencionar que desde octubre que le dio por primera vez el virus a ella y a su hermana, Jessica se ha cuidado el doble siguiendo todos los protocolos de bioseguridad.