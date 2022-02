Jhonier Leal, confeso asesino de su mamá Marleny Hernández y de su hermano, el estilista Mauricio Leal, podría pagar una condena de solo 12 años en prisión por el doble homicidio.

Jhonier Leal busca firmar un acuerdo con la Fiscalía de 26 años de prisión, que se reducirían a la mitad por los descuentos legales que otorga la justicia penal colombiana.

De acuerdo con la explicación de Elmer Montaña, abogado de las víctimas en este caso, la justicia penal en Colombia está basada en el principio de la negociación, que le brinda la posibilidad a las personas que han cometido delitos que acepten cargos, que negocien con la Fiscalía y que terminen anticipadamente los procesos, para no llevar al Estado al desgaste de un juicio y demás para una eventual condena y por el contrario se de la terminación anticipada a los procesos.

Puede leer: Video: Entrevista con abogado de víctimas en el caso Mauricio Leal

Así las cosas, Jhonier tendrá derecho a los descuentos de ley que están consignados en el Código Penal y que "son extremadamente beneficiosos".

De acuerdo con las cuentas del abogado de víctimas y apegándose a los descuentos por trabajo o estudio y buen comportamiento, entre otros, Jhonier Leal podría pedir la libertad condicional cuando cumpla las tres quintas partes de la pena o la detención domiciliaria cuando cumpla la mitad.

"Por 10 años cumplidos serían más o menos tres años de descuentos por trabajo o estudio y buena conducta. las rebajas terminan siendo muy significativas, esa matemática objetivamente planteada puede permitir que este señor cuando cumpla 12 años esté solicitando que le den o detención domiciliaria o una libertad condicional", argumentó Elmer Montaño.

“Este señor va a estar realmente privado de la libertad, en la cárcel, no más de 12 años por haber asesinado a su mamá de manera tan violenta y torturado y asesinado a su hermano y nos parece que no está bien eso, repugna el hecho de que este señor va a tener beneficios enormes y la Fiscalía le regale de 'ñapa' no imputarle la tortura”, replicó el abogado penalista.

Aunque reconoce que no se podrán oponer a las rebajas de pena, porque así funciona el sistema., seguirá reprochando la no imputación de otros delitos, como el de tortura, que podría incrementar en un porcentaje la pena, además de reparar con verdad y justicia a las víctimas.

Jhonier Leal permanece detenido en el búnker de la Fiscalía, una vez firme el preacuerdo y le dicten sentencia se espera que sea enviado a una cárcel ordinaria, de mediana o máxima seguridad para que cumpla la sentencia.