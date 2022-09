El artista indicó que se estará haciendo un “arreglito” para quedar mucho mejor, se trata de una blefaroplastia para quitar las bolsas de los párpados inferiores.

Jhonny dijo que estaba muy nervioso, también explicó que hasta que no se sienta y se vea bien, sus fans no lo verán en las redes, pero que tratará de hacer lo posible para mantenerlos al tanto de su estado de salud.

“Los que no saben, me van a operar de los ojos y me van a quitar estas bolsitas de los párpados. Bueno, siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado, me voy a hinchar y me les voy a perder unos días”.

Asimismo, el cantante se despidió de sus seguidores hasta nuevo aviso, pues tras la cirugía no sabe cómo va a quedar y si podrá usar su celular.

“Mi gente, ya casi se llega el momento... me voy a ir despidiendo porque creo que no me vuelven a ver la cara hasta que no esté recuperado un poquito. No sé con qué aspecto voy a quedar".