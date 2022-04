El de Jim Carrey es, sin duda, uno de los rostros más conocidos del cine gracias a sus actuaciones en clásicos como ‘La máscara’, ‘Ace Ventura: un detective diferente’, ‘La máscara’, ‘Dos tontos muy tontos’, ‘Mentiroso compulsivo’, ‘El show de Truman’, ‘Yo, yo mismo e Irene’, ‘El Grinch’ y muchos más. Justamente durante la presentación de su más reciente película, ‘Sonic 2’, contó que planea retirarse pronto.

Carrey, de 60 años, dijo también que ha llegado a una conclusión satisfactoria de su carrera... Recordemos que Jim comenzó a trabajar de muy joven en diferentes espectáculos hasta que empezó con las películas en ‘Introducing... Janet’, cuando apenas tenía 15 años, y desde entonces no ha parado: se le atribuyen hasta 68 créditos en diferentes producciones.

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Hablo bastante en serio. Depende”, confesó Jim Carrey en una entrevista con Kit Hoover, de Access Hollywood, en medio de su gira promocional de ‘Sonic 2’ y continuó: “Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso.

“Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente”, concluyó.