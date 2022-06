Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard: ¿Por qué?

Uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos entre estrellas de Hollywood Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin y el veredicto es unánime: él ganó.

El jurado determinó que la actriz actuó con “malicia” cuando publicó una columna en The Washington Post en la que se declaró víctima de violencia doméstica publicado en The Washington Post sobre la “violencia sexual” y publicado en 2018.

Según las leyes de Virginia, el jurado debe alcanzar un veredicto de forma unánime.

No es que no se esperar este resultado: en las redes sociales se había manifestado el amplio desagrado, por no decir odio, contra la actriz y ayer mismo una petición para sacarla de la secuela de Aquaman alcanzó un verdadero record de firmantes.

Con todo, ella aportó pruebas de la conducta errática del actor, entonces, ¿por qué perdió?

A continuación, las razones.