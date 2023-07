Ernesto explicó que él es un fanático de Barbie y que decidió ir al cine con un vestido rosa, una peluca rubia y un bolso de la muñeca, como una forma de expresar su personalidad y su admiración por el personaje. Sin embargo, no esperaba que su look fuera motivo de burla y discriminación.

“Me sentí muy mal, me sentí humillado, me sentí atacado”, dijo Ernesto en su video, que ya tiene más de 2 millones de reproducciones. “No entiendo por qué la gente se mete con lo que uno hace o deja de hacer, con lo que uno se pone o deja de ponerse. Yo no le hago daño a nadie, yo solo quiero ser feliz”.

Ernesto también agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores y de otras personas que se solidarizaron con él y le enviaron mensajes positivos. Asimismo, pidió respeto y tolerancia hacia la diversidad y la libertad de expresión.

“Yo no voy a dejar de ser quien soy por lo que digan los demás. Yo estoy orgulloso de mí, estoy orgulloso de ser diferente, estoy orgulloso de ser rosa”, concluyó Ernesto.