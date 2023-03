$!Juan Duque ya le encontró reemplazo a Lina Tejeiro

Y es que, aunque su relación con Lina no duró más de tres meses, el artista confesó que la ruptura lo había tomado por sorpresa y que en el momento fue un poco difícil de aceptar. Luego de aproximadamente 5 meses, el cantante paisa confirmó que se encuentra actualmente en una relación.

A través de las dinámicas de la caja de preguntas en Instagram, el artista dejó saber que se encuentra ‘tragado’, por lo que sus seguidores se atrevieron a preguntarle: “¿Por qué escondes a tu nueva pareja?”, a lo que respondió que no quería exponer a la mujer de la cual, al parecer, se encuentra enamorado.

“Mi amor, no es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación, saqué la canción María, empecé a hablar mucho de eso, pero eso se llama salud mental, no es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público, porque sería como exponer a que una o dos personas a que hablen bien o a que hablen mal, y empiecen a opinar de que ‘por qué le pidió el cuadre de esa manera’, que ‘ese regalo de cumpleaños tan chichipato’. No hay necesidad, nos disfrutamos los dos y ya, así es mejor”, confesó Duque.