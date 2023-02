$!Juanda Caribe responde a críticas tras ganar Congo de Oro en Barranquilla

En la categoría urbana el jurado otorgó el premio al reconocida humorista Juanda Caribe, situación que desencadenó varias críticas no sólo entre sus contendores sino también en redes sociales.

La vocalista señaló que fueron varias las reglas del concurso que Juanda Caribe incumplió como la presentación previa en ‘Baila a la Calle’, su agrupación no tocó una canción alusiva al Carnaval de Barranquilla y además “desafinó”.

“A coger una gaita y tocarla desafinada por ser un ‘showman’, como que no me cuadra...”, dijo Pineda.

Tras las críticas, el humorista subió varias historias de Instagram en las que responde y defiende su premio.

Juanda Caribe reiteró que no incumplió las reglas del Festival y que se ganó el galardón de manera justa: “Esto me parece grave porque enloda el nombre que yo he hecho en 14 años de carrera. Personas afirman que en 2022 yo tenía que presentarme en la noche de orquestas, pero miente la persona porque la regla dice que si usted tiene tres presentaciones en el Carnaval de Barranquilla a usted lo exime de esa noche de Orquestas”.