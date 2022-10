Los problemas de salud mental que JuanDa reveló recientemente llamaron la atención de otras personalidades como Mariángela Urbina, quien escribió que estuvo en la misma clínica que JuanDa, pero hace varios años y que los costos tan altos hacen difícil a la mayoría de las personas acceder a los cuidados necesarios para su salud mental.

Asimismo, el cantante Yeison Jiménez le envió un mensaje a JuanDa, donde le expresa que “Hay algo más importante que los likes, el dinero, la fama, la moda y la vanidad”, según dijo en una tranmisión a través de su cuenta de Instagram.

En la transmisión, el cantante señaló que también ha sufrido problemas de salud mental y contó su experiencia: “Un día llegué muy cansado como a eso de las cuatro de la tarde y me fui a la cama. Estaba entre quedarme dormido y despierto, y el oído me empezó a hacer así —dijo, tocándose en repetidas ocasiones con el dedo índice—, cuando menos pensé me empezaron a hablar y era un voz muy fea que, luego de burlarse, me dijo: ‘Tú sabes que yo también tengo mucho poder’”, agregó.

Es por esto que indicó que antes de ser conocido, le prometió a Dios que nunca se dejaría llevar por el dinero ni por la fama y ese fue el mensaje que le envió a Juan Da: ““Hoy, cuando vi un corte de lo que fue su en vivo, solo puedo decirle algo a él y a quienes están viendo esta transmisión, hay algo más importante que los likes, el dinero, la fama, la moda y la vanidad: Dios (...) Si tú no pones tu energía en lo que es verdaderamente importante, tu fama, éxito y dinero, no te va a servir de nada”, expresó inicialmente.