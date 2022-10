JuanDa reapareció en redes tras sufrir una crisis de salud mental: “Ahora veo la vida de un lado diferente”

Después de seis meses, JuanDa regresó a las redes sociales. Y lo hizo a través de un Instagram live este martes a las 10:00 de la noche en el que le contó a sus más de 4 millones de seguidores el motivo de su ausencia: estuvo internado en un hospital psiquiátrico. JuanDa padece ansiedad y depresión.

Habló casi dos horas entre risas nerviosas. Se sinceró, respondió muchas preguntas. Conversó frente a la cámara como en los viejos tiempos. Lo primero que reveló fue que desde niño ha tenido pensamientos suicidas: “Me odiaba mucho, me cascaba mucho y me hacía daño en el cuerpo”.

Y el pasado abril atravesó una crisis que lo llevó a estar encerrado en su casa. “Llegué a una etapa en la que me sentía demasiado mal, no me bañaba, no podía salir a la calle, descuidé a mis amigos, me alejé de todo el mundo, la vida me parecía un asco, nada me hacía reír, lloraba todos los días. Yo me quería morir, yo soñaba con morirme y no era meme”, dijo.

También contó que en ese momento de su vida perdió hasta las ganas de volver a grabar videos para las redes sociales. El día 22 de ese mes, dijo, intentó quitarse la vida. Se hizo 38 heridas.

El influencer explicó que uno de sus amigos, Brahiam, de alguna manera lo salvó. Al verlo en esa situación lo llevó a un hospital psiquiátrico. “Me quitaron absolutamente todo, no tenía celular. Durante mi estadía mi mejor amiga fue una sopa de letras. Fue una experiencia horrible. No salí del cuarto por cuatro días, estuve en camilla”.

Juanda dijo que luego de este tiempo internado y las experiencias que vivió en este centro logró una “empatía hacia todo”. Conoció las historias de más pacientes que atravesaron por situaciones similares a las de él. “Las personas que se levantan día a día, así les pasen malas cosas, son de admirar”.

Agregó que por estos días está tomando medicamentos para dormir y calmarse. “Quiero darme la oportunidad de ser yo, viví tanto tiempo siendo la sombra de los demás, en hacer feliz a los demás, pero ahora quiero ser feliz (...) nadie la está pasando bien ahorita y si tenemos la oportunidad de no molestar a alguien, hay que hacerlo”.

Sobre su noviazgo con el también influencer Camilo Triana, con quien estuvo cerca de cuatro años, explicó que fue él quien decidió cortar la relación. “No hay que culpar a nadie y quiero decirles que no estamos juntos, no tengo cabeza para tenerle rencor a nadie”.

JuanDa aprovechó también esta transmisión para pedir apoyo para una fundación que ayuda animales. “De todo lo que aprendí ya no hay espacio para intentar hacer daño a alguien, soy la misma persona pero maduré mucho, ahora veo la vida de un lado diferente”.