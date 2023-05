“¿Tú te verías escribiendo lo que Shakira le escribió a Piqué? ¿Le hubieras dedicado una canción así a Cecilia?”, fue la pregunta que le hizo la española al artista.

De inmediato, Juanes le respondió: “¿Acabando con ella? No sé. Pero es que es diferente, en este caso es diferente”.

A su vez, el colombiano aprovechó para elogiar la carrera de Shakira y felicitarla por lo “valiente” que fue al enfrentar el proceso de su separación.

“A mí me parece muy valiente lo que ella hizo (...) Y le ha ido muy bien (...) Sí, se lo merece. Es una tenaz, es una mujer muy talentosa. No la conozco personalmente para hablar de su personalidad, pero me parece que es una talentosísima”, concluyó.