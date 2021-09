Justin Bieber: Our World se estrenará mundialmente en Amazon Prime Video el 8 de octubre

Se anunció hoy que Amazon Studios lanzará globalmente Justin Bieber: Our World, del galardonado realizador Michael D. Ratner. El revelador y emocionante documental se adentra en la vida de la superestrella global y en su primer concierto completo en tres años, y es producido por OBB Pictures de Ratner, Bieber Time Films y Scooter Braun Films. Se estrenará mundialmente en más de 240 países y territorios en Amazon Prime Video el 8 de octubre.

Justin Bieber: Our World lleva al público detrás de cámaras, al escenario y al mundo privado del ícono musical mientras se prepara para su concierto sin precedentes, “T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber.” Después de tres años sin una presentación completa, y con los recintos para conciertos cerrados debido a la pandemia, Bieber da un show electrizante para cerrar el 2020 en la azotea del Beverly Hilton Hotel para 240 invitados—y para millones de fans a lo largo del planeta viendo via livestream. La película sigue a Bieber y a su equipo cercano durante el mes antes del show, mientras ensayan y construyen un monumental escenario siguiendo protocolos estrictos de salud y seguridad. La película también captura los momentos personales entre Bieber y su esposa Hailey, que grabaron ellos mismos.

“Presentarse en vivo y conectar con mis fans a través de la música es profundamente significativo para mí”, dijo Bieber. “Especialmente durante el último año, poder brindar un servicio y compartir mis regalos para traer algo de Felicidad a la gente durante un periodo tan triste y escalofriante ha significado mucho para mí. La película documenta unos momentos intensos y emocionantes, preparándome para el regreso al escenario durante esta temporada de incertidumbre real. Reunirme con mi equipo, superar los obstáculos y dar un show especial, rodeado de amigos y familia: todo está aquí”.

Ratner agregó, “No podría estar más orgulloso de nuestra continua asociación con Justin, y también con el equipo de SB Films y el esfuerzo colaborativo de todos para hacer este proyecto posible. Amazon Studios es el aliado ideal para compartir esta película inspiradora y que te hace sentir bien, en una escala global. Asegúrate de verla con el volumen máximo”.

“Justin Bieber: Our World es una fotografía cruda y sin precedentes de Justin y su gente más cercana, durante un momento clave en su vida y Carrera”, dijo Jennifer Salke, directora de Amazon Studios. “El realizador Michael D. Ratner ha capturado de manera hermosa al espíritu de Justin a través de momentos dentro y fuera del escenario. Estamos emocionados de invitar a los fans de Bieber alrededor del mundo a experimentar lo que es un retrato verdaderamente íntimo de uno de los músicos más icónicos del mundo”.

Bieber, la superestrella global, recientemente llegó al #1 en la lista Billboard Hot 100 por segunda vez en ocho meses con “Stay,” su exitosa colaboración con The Kid LAROI. Su octavo sencillo #1 en su carrera, “Stay” hizo historia, llevando a Bieber a ser el artista más joven en alcanzar 100 éxitos en la lista. Su éxito certificado como platino, “Peaches” debutó en el #1 en la lista Hot 100 y llegó al número #1 en las listas Top 40 y Rhythmic Airplay.

“Peaches”—con más de 1.5 miles de millones de streams a nivel mundial—es el sencillo más grande del álbum #1 mundial de Bieber, Justice, su octavo álbum en debutar en el #1 en la lista Billboard200. A principios de este año, Bieber hizo historia como el primer artista masculino en debutar en el #1 en ambas listas, la Billboard 200 y la lista Billboard Hot 100 de sencillos. Cuando debutó, Justice fue el álbum más streameado en 117 países alrededor del mundo y ha acumulado más de 6 mil millones de streams a la fecha. Con más de 75 mil millones de streams y más de 70 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, Bieber se mantiene como uno de los artistas más grandes en el mundo. Él es el artista #1 en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores mundialmente, y es el artista #1 en Spotify global, con más de 75 millones de escuchas diarios.

Justin Bieber: Our World es el debut como director de Michael D. Ratner, siguiendo su más reciente película, aclamada por la crítica, Demi Lovato: Dancing with the Devil, la película principal en la noche de apertura en SXSW 2021, que también produjo. Ratner es el fundador y director de OBB Media, la casa matriz de OBB Pictures, y tiene una relación laboral larga y exitosa con Bieber, previamente encabezando y siendo el productor ejecutivo de Justin Bieber: Seasons, la premiere más vista a nivel global en YouTube Originals, y de su secuela, Next Chapter.

También dirigió el video para “Intentions”, nominado al VMA, junto con Quavo, que ha alcanzado más de 500 millones de vistas, y fue el segundo sencillo del álbum #1 de Bieber, Changes. Otros proyectos notables de Ratner incluyen Cold As Balls de Kevin Hart, que ha alcanzado 1.5 mil millones de vistas, Historical Roasts de Netflix y el video para “Dancing with the Devil” nominado a los VMAs, que fue la canción titular del disco más reciente de Demi Lovato.

Los productores incluyen a Ratner, Scott Ratner, Kfir Goldberg y Andy Mininger de OBB Pictures, con Scooter Braun, Allison Kaye, Scott Manson y Jennifer McDaniels en la producción ejecutiva a través de Scooter Braun Films. Bieber también es productor ejecutivo. En la coproducción ejecutiva se incluye a Jules Ferree, Nick DeMoura, Rory Kramer, Jillian Halterman y Rick Faigin.