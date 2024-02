Karen Sevillano recordó cómo fue víctima de racismo: "eso afecta de manera emocional"

La famosa creadora de contenido habló en ‘Buen Día Colombia’ sobre cómo ha tenido que lidiar con el racismo desde su infancia. Esta vez, compartió una experiencia reciente en una tienda de moda a la que acudió para comprar un vestido para la gala de ‘La Casa de los Famosos’. Mientras se probaba el atuendo, acompañada por una vendedora del lugar, el dueño del establecimiento apareció y, lejos de elogiar su belleza, intentó negar su identidad.

“Qué bien te queda ese vestido”, fueron las palabras del hombre, a lo que Karen respondió: “Claro, a la negra todo le queda bien”. Sin embargo, lo que escuchó después sacudió a Karen. “No digas eso tan feo, que usted no es negra”, le contestó el dueño del lugar. La creadora de contenido, luego de quedar atónita, le replicó: “¿Cómo así que eso tan feo? ¿Qué tiene de malo ser negro?”.

El dueño continuó intentando menospreciarla: “No, es que yo no lo digo por malo, lo digo porque usted no es negra, usted es como canelita, como mestiza. Negra es la empleada que yo tengo en la casa”. Este desprecio no solo la hirió, sino que también cuestionó su identidad racial.

El incidente, aunque doloroso, resalta la presencia del racismo en la sociedad colombiana, incluso entre aquellos que deberían ser aliados en la lucha contra la discriminación. Karen, firme en su orgullo racial, expresó en la entrevista: “En algún momento de mi vida, eso me molestaba muchísimo, obviamente eso afecta de manera emocional. Porque detrás de cada mujer negra, hay una niña negra insegura, que siempre fue criticada, menospreciada”. agregando que ahora sabe que no es su culpa, sino que los demás son ignorantes.

Lea también: 'El Jefe' de La Casa de los Famosos rechazó complot contra Mafe Walker: "en mi casa se respetan las reglas”

Su historia es un recordatorio de la necesidad urgente de educación y conciencia sobre la diversidad y la igualdad racial en todas las comunidades. Karen Sevillano, ha demostrado en diferentes ocasiones ser consciente de la dura problemática que aún atraviesa nuestro país a través de sus videos en redes sociales. Así terminó por decir: “A uno como negro le toca muy duro también... Ustedes no saben lo que es ser negro en un país donde la gente negra no se considera negra y están siempre creyendo ‘blanco corriendo: atleta’, y ‘negro corriendo: ratero'”. Corroborando que no solo es una famosa creadora de contenido, sino que también es una mujer valiente que no teme enfrentarse a las desiguales que vive ella y gran cantidad de colombianos.

Tomado de Q'hubo Bogotá*