El próximo 2 de marzo, Netflix estrenará su nueva serie colombiana, ‘Ritmo Salvaje’, protagonizada por la actriz y cantante Greeicy Rendón, bajo la dirección del reconocido director colombiano Simón Brand.

Es una serie que trata de una historia cargada de baile, reggaetón y drama que en su primera temporada contará con ocho episodios.

Al ritmo de reguetón y con las auténticas voces de Dawer x Damper, dos grupos de jóvenes de mundos opuestos recorren su camino hasta enfrentarse en un duelo de baile, donde descubren que su sueño por sobresalir y triunfar con esta pasión, no solo es una realidad que nace en los barrios populares, sino también en la alta sociedad.

Junto a Greeicy Rendón, el elenco lo completan Paulina Dávila, Martina la Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Ángela Cano, Sashua López, David Palacio, Elisa Torrente, Alejandro Buitrago y Kevin Bury, Andrés Juan Hernández, entre otros.

Con Antonina

Paulina Dávila le da vida a Antonia, una estudiante dedicada pero con una gran pasión por el baile. “Como Antonia, tuve que probar cosas nuevas, aprender un nuevo lenguaje de baile, con un resultado que me tiene muy contenta”.

Y agregó: “Complejo fue todo, desde la llegada, el momento de la pandemia, las limitaciones por ello, pero también la oportunidad, porque tiene todos los ingredientes para que sea un proyecto increíble”.

La actriz colombiana que lleva bastantes años radicada en México donde se ha desarrollado, confesó lo difícil que fue interpretar a un personaje bailarina de alto nivel.

“Fueron duros los entrenamientos con bailarines profesionales. Aunque Greeicy no es bailarina profesional, nació con ese don, pero a mí me costó mucho más encontrar ese lenguaje de cómo se mueve Antonia, con su estilo y cómo ese estilo va cambiando porque la vida lo lleva por nuevos retos”, dijo Dávila.

Y continuó: “cuando uno tiene una pasión o sueño por cumplir, uno está dispuesto a lanzarse al vacío. Creo que una locura fue irme a otro país, buscar oportunidades cuando parece que no las hay. Tomando riesgos es la única forma para seguir creciendo”.

Regreso a Colombia

La carrera como director de Simón Brand la ha realizado en su mayoría en el exterior, por lo que ‘Ritmo Salvaje’ marcó su regreso a la producción audiovisual colombiana.

“Cuando me ofrecieron el proyecto, todos los elementos de la serie me llamaron la atención, con la historia de dos bailarinas, de dos mundos diferentes con un sueño en común. También el hecho de volver a Colombia con un proyecto de esta magnitud me motivó mucho más”, aseguró Brand.

Exalta el hecho de contar con el 90% de música inédita, como una de las claves para impactar a una audiencia joven.

“Tenemos un casting muy talentoso. Me permitió reconectarme con talento, detrás de cámaras, con quienes había trabajado mis películas. Cuando uno decide abordar una historia de este estilo, lo que se busca es ser lo más sincero con ella y con sus personajes. En este caso, muchos se verán reflejados en los distintos personajes de la serie”.

La protagonista

Con la pandemia, se debieron reprogramar las fechas de grabaciones de esta serie, lo que le benefició a Greeicy Rendón, para poder preparar más su personaje de Karina.

“Es una mujer súper soñadora, muy positiva y que ve por su familia. Una mujer que tiene un trabajo rudo, ella se le mide a todo, pero es la danza la que la saca de su realidad y la pone a soñar, para salir de su rutina”.

Y agregó: “Después de haber dejado tantos años la actuación, a la cual le debo tanto, de la que quedé enamorada y con muchas ganas de regresar, pero que al retomar la música esa fue mi prioridad, esperaba encontrar un proyecto que me volviera a enamorar”.

Aseguró que rechazó muchas propuestas para volver a la actuación, hasta que llegó ‘Ritmo Salvaje’. “Fue inevitable aceptar, porque me conecté con la historia y el equipo de trabajo”.

“El tema del baile me llamó mucho la atención. Soy apasionada por el baile pero no soy bailarina profesional, y nunca me había tomado tanto tiempo para dedicarle al baile. Este proyecto me puso a prueba en ese sentido”, continuó.

Pese a la larga experiencia, tanto como actriz, como cantante, la artista caleña no oculta los nervios que siente en cada proyecto que emprende.

“Siempre tuve muchos nervios en cada uno de los pasos. En realidad siempre que hago algo nuevo estoy muerta del susto y no sé por qué.

Son las ganas de cumplir con las expectativas de la gente y quienes dieron su voto de confianza para que yo hiciera esta serie. Lo disfruté demasiado, porque fue salir de la pandemia y llegar a un hotel para encontrarme con mucha gente, algunos que ya conocía”, dijo Greeicy.

Greeicy comentó que tiene mucho de Karina, que llega a identificarse en varios aspectos de su personaje. “Karina tiene un pensamiento parecido al mío, que la falta de oportunidades no debe determinar hasta dónde puedes llegar. Es algo que está en su ADN, porque independiente de la lucha y toda la responsabilidad que debe asumir, ella siempre ve las cosas con mucha esperanza, lo que termina siendo un mensaje muy bonito”.

Y finalizó, “A mí ella me recuerda a mis inicios. Cuando yo estaba en Cali, donde no veía muchas oportunidades, no veía nada imposible, yo sabía que podía lograr lo que a mí me gusta”.