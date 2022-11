“Resulta que yo el otro año no voy a ir de tour, no voy a ir de gira, lo decidí. Tengo un concierto, que es el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a tener plata, pero a ese te invita la Bichota, te lleva, te viaja, te da el ‘backstage’, así que alguien de mi equipo, por fa para que me ayuden”, dijo Karol G.

Además, se animó a contar lo que hace con todos los regalos de sus seguidores, pues en cada concierto, se va cargada de obsequios.

“A todos los que están poniendo que me llevaron regalitos, yo les digo que yo tengo literal un montón de cajas con todos los regalitos que me han dado en el tour, porque mi equipo siempre los recoge todos”, dijo la ‘Bichota’.

Continuó diciendo que todos los obsequios que recibe el equipo, llegan a manos de ella, sin excepción, pues para ella, son todos muy valiosos.

“Tengo cartas, tengo camisetas, chaquetas, muchos sombreros, muchas sirenitas, peluches. Me dieron muchas flores, la gente súper linda me lleva regalos muy lindos. Gafas, bolsos, me dieron muchos bolsos, llaveros, collares, ahí tengo unos muy lindos, pulseras, no es que, de todo, o sea demasiado”, concluyó la colombiana.