$!“¿Karol G eres tú?”: Destruyen a Kylie Jenner por drástico cambio de look y la acusan de copiona

Kylie Jenner es una de las empresarias e influencer más millonarias del mundo, con su marca personal de maquillaje. La menor del clan Kardashian se ha caracterizado por sorprender a todos con sus innumerables cambios de look y retoques estéticos, que la han catapultado como una de las mujeres más hermosas del mundo del entretenimiento.

Tras una larga temporada con una melena larga y castaño oscuro, fiel a la imagen que han mostrado las hermanas durante toda su vida bajo el ojo público. No obstante, dejó impactados a sus seguidores con las nuevas publicaciones de su cambio de look, regresando a la época en que no se había convertido en madre.

Lea también: Video: La estrofa de la nueva canción de Yina Calderón por la que es criticada en redes

La menor del clan Kardashian ha sorprendido con un nuevo cambio de look que ha incendiado las redes. La empresaria tiene una melena rosa, que fusiona el ice blonde que está de moda con el rojo terciopelo. Sin embargo, esta no sería la primera vez que Kylie ha hecho ruido con una apuesta capilar arriesgada, pero sí ha sido de las favoritas de los fanáticos por los comentarios que le han dejado en las publicaciones.

Por otro lado, muchos seguidores de Karol G aseguran que la cantante fue quien hizo de esta apuesta capital una tendencia por la manera tan elegante de sobresalir en los diversos eventos musicales y de moda que asistió a finales del 2023. Pero la realidad es que aquel icónico cambio de look fue impuesto en 2018 por la estadounidense.