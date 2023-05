Esta guitarrista de madre inglesa y padre irlandés, llegó a Colombia cuando tenía dos años y vivió entre las montañas del departamento del Tolima con una comunidad ecológica anglo-irlandesa fundada por su progenitora.

“Atlantis, la comunidad de mi mamá, nació en Inglaterra y luego llegamos acá donde tengo mis primeros recuerdos en la finca donde crecí”, sostiene la compositora. Katie James, una colombiana anglo-irlandesa que se formó con una filosofía de vida alternativa de ser autosostenibles, en donde cada uno cultivaba lo que consumían, todos vegetarianos con un espacio para el teatro, la música y la danza.

Desde los nueve años inició a estudiar música destacándose como una cantautora del folclor colombiano y latinoamericano. “Llegar a Bogotá fue un shock cultural pero para mí fue positivo porque me ha dado los mejores amigos y me ha abierto muchas puertas a nivel musical”, añade James, que cuenta con una carrera artística de más de 15 años, tiempo durante el cual se ha presentado en escenarios de Italia, Estados Unidos, Holanda, Perú, Ecuador, entre otros países.

“Yo siempre quise el camino de la música, para mí siempre estuvo claro, nunca me pregunté qué otra cosa me gustaría estudiar. Sin embargo; estar en el campo, en la huerta, es otro aspecto de la vida que me llena de emoción”, dice. Esta cantautora ha sido nominada a dos Premios Nuestra Tierra como Mejor Artista Folclórico y Mejor Canción Folclórica por “En la selva”, producción que grabó con Carlos Vives.

Dentro de sus álbumes más reconocidos está “Humano”, una colección en español que lanzó en 2021 y en el que le dedica una canción a los campesinos, las quebradas, a su mamá y a su hija anhelada.