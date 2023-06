Se trata de la banda que encabeza el cartel de la primera edición del Primavera Sound, que se realizará en Bogotá.

The Hives, Pet Shop Boys, Grimes, Slowdive, Róisín Murphy, Bad Gyal, Black Midi, Bad Religion, Yves Tumor y OFF! actuarán en el parque Simón Bolívar de la Capital del país.

Lido Pimienta, Meridian Brothers, Afrosound, Fruko y sus Tesos, Ghetto Kumbé y LoMaasBello son parte de la escena colombiana presente en el festival

Es un festival que recién tuvo sus ediciones en Barcelona y Madrid, y ahora el turno será para Bogotá.

Será en el Parque Simón Bolívar el 9 y 10 de diciembre, donde cristalizará un cartel diverso y transversal en el que confluyen figuras clave de la música como nuevos favoritos, descubrimientos en potencia y talento local.

Una leyenda

Una década después de su última gira por territorio latinoamericano, The Cure encabezará la primera edición de Primavera Sound Bogotá para su esperado retorno a Colombia. En estos diez años han cambiado muchas cosas, pero lo que se mantiene intacto es el carácter universal de la banda liderada por Robert Smith, ligada ya para siempre a la historia del festival tras su concierto récord (más de tres horas), en la edición barcelonesa de 2012.

Aunque el relato de The Cure no se explica a partir de los datos sino a través de las nuevas generaciones a las que todavía sigue alcanzando: su discografía es un hilo conductor que recorre el pop hecho durante los últimos cuarenta años.

La capital colombiana también albergará a The Hives y su show rock, Pet Shop Boys, que llevarán a Latinoamérica su espectáculo de grandes éxitos Dreamworld, el espectáculo audiovisual Elf.Tech ARt rAIve de la siempre inclasificable Grimes, la veteranía del hardcore melódico pero combativo de Bad Religion, los hits elásticos de Bad Gyal, el eco que no cesa de Slowdive, el laberinto rock de black midi pasando por el camaleónico Yves Tumor, el torbellino hardcore-punk OFF! o la catalana Marina Herlop, que acercará sus experimentos vocales a Bogotá para confirmar su expansión internacional.