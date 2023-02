La contundente respuesta de Karol G por críticas en redes a su cuerpo

Lo primero que aclaró es que las fotos no se las hizo su peor enemigo, sino una de las mejores fotógrafas que ha conocido y que todavía no cree que hayan hecho una foto juntas; lo segundo fue una reflexión hacia el amor propio.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues, que es mi humilde opinión”, escribió la usuaria.

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así... entonces para qué buscar que me quede diferente, si es así. La barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show”, enfatizó Karol G.

También aclaró que está juiciosa con el ejercicio y que si lo deja de hacer, puede que su barriga esté más “grandecita”.

“Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven... todos los cuerpos son diferentes... todos son bonitos tal y como son”. Y agregó: “¡Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero”.



La artista también agradeció a las personas que se aman tal y como son y dijo que hay otro tipo de situaciones más difíciles, más allá de una arruga o un “gordito”.

Por último, anunció que esta semana vendrá con música nueva, haciendo referencia a su canción con Romeo Santos.