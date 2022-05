En extractos de sus nuevas memorias “Out of the Corner” publicadas recientemente por The Independent, Jennifer Gray reveló un lado oscuro de la relación vertiginosa que tuvo con Johnny Depp.

Según sus memorias, las antiguas llamas fueron creadas por el agente de Grey a finales de los años 80, y siguió un compromiso en apenas dos semanas. Pero su romance estaba lejos de ser un cuento de hadas.

“Johnny viajaba todas las semanas de Vancouver, pero había comenzado a meterse en problemas cada vez más regularmente: peleas en bares, escaramuzas con policías”, escribió, según The Independent.

“Empezó a perder sus vuelos de regreso a Los Ángeles porque se quedaba dormido o, cuando llegó a casa, estaba loco de celos y paranoico por lo que había estado haciendo mientras él no estaba”.

Pero Gray tenía una explicación para su comportamiento: “Atribuí su mal genio e infelicidad a que se sentía miserable e impotente por su trabajo en ‘21 Jump Street’”, escribió, según el sitio.

En una parte de “Out of the Corner” vista por Insider, Gray escribió que rompió con Depp a través de una nota que dejó en su habitación de hotel después de que él se fue a una reunión un día y no regresó ni la contactó.

Su compromiso solo duró nueve meses. Los representantes de Depp no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Insider. Gray le dijo a People en una entrevista reciente que había una química genuina entre ella y Depp al comienzo de su relación.

“Fue literalmente como, ‘¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Nunca había visto a un tipo así’”. La estrella de “Dirty Dancing” les da a los lectores una mirada íntima a su primera cita en sus memorias.

“Comimos, hablamos, bebimos Jack Daniel’s, nos partimos de risa, tomamos descansos para fumar cigarrillos a mitad de camino. Era tan ridículamente hermoso. Y sorprendentemente abierto, divertido, peculiar y dulce”, escribió, según la publicación.