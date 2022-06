La extraña muerte del padre de Yeferson Cossio

Sobre la vida del influenciador colombiano Yeferson Cossio, se conoce muy poco. Sin embargo en algunas ocasiones se ha mostrado nostálgico con la ausencia de su padre como cuando recuerda el amor que comparten por el Deportivo Independiente Medellín.

El pasado 21 de junio, Cossio publicó una foto con su padre, y en la publicación dejó un cariñoso mensaje por su cumpleaños número 50, que se celebraría si estuviera vivo.

“Hoy hubiese sido el cumpleaños número 50 de mi papá, no puedo ni describir lo mucho que me duele no tenerlo aquí conmigo. Pero saben que? Ese hombre, desde que yo nací, dedicó su vida a que mi hermana y yo estuviésemos bien, él y mamá lucharon demasiado por nosotros”, escribió.

La única vez que Cossio habló sobre la muerte de su padre fue en una entrevista con Jorge Enrique Abello en la que detalló que pensaron que estaba borracho pero en realidad había fallecido.

“No tenía una enfermedad ni nada. Era joven, mi papá murió de 46 años. Intentamos hasta lo imposible (para revivirlo), pero no se pudo”, indicó.

Además reveló que para conocer los motivos de la muerte debían hacerle una autopsia y revisar órgano por órgano. Sin embargo, la familia decidió no conocer la razón porque prefirieron donar los órganos.

