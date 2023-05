“La gente siempre necesitará a alguien para odiar y más en Twitter”: Camilo Triana

“Con terapia. No es lo mismo recibir terapia cuando estaba en un anonimato social, a lo que soy ahora que tengo una vida más expuesta, más observada. Además con los ejercicios que me envía la psiquiatra, no le dejo el trabajo solo a los medicamentos, también trato de esforzarme. La gente puede decir 10.000 vainas mías, pero yo no puedo dividirme en 10.000 partes para coger a cada una de las personas que opinan y decirle, ¡hey, yo no soy esto por esto! Pero hacer que la gente cambie de opiniones es muy difícil”.

Cuando no produce contenido, intenta disfrutar de la compañía de sus mujeres: la mamá y su hermana Emma. También aprovecha para estar con sus perros. No sale mucho y su lugar favorito de la casa es el cuarto: ahí están sus libros, ahí escucha música desde Juan Gabriel, pasando por Lady Gaga y rematando con The Chemical Brothers. La playlist depende del mood. Su casa es su lugar seguro, dice.

Su nombre cada rato es tendencia en Twitter...

“La gente siempre va a necesitar a alguien a quien odiar y más en Twitter. Es chistoso porque yo amo Twitter y no me he ido a pesar de toda la mierda que me tiran, siento que es una red social que bien usada es cool. Yo me río muchísimo y estoy al día con las noticias. Este año me han cancelado como cinco veces, las dos primeras veces me dieron muy duro, pero después ya fue como tengo que aprender a vivir con esta vaina.

Hay un grupo que decidieron odiarme porque quieren odiarme, porque no tienen un fundamento para odiarme. Yo ya tengo silenciado mi nombre, entonces no me aparecen los mensajes donde me tratan mal, a menos que me arroben”.

Es más consciente de las consecuencias de ser figura pública en las redes...

“Sí, claro. De repente yo digo algo que para mí fue gracioso y para el porcentaje más alto de mi público fue chistoso, o lo grabé, o le tomé la foto, pero para cinco personas no lo fueron. Entonces esas cinco van y escriben, y otras personas ven la vaina y desde sus puntos de vista comentan, y otras así no me conozcan me insultan, así se forma la bola de nieve. Aprendí que si le respondo a alguien, ese tuit va a tener más alcance y se van a pegar de lo que yo diga, es como dice la Policía cuando arrestan a alguien, que todo lo que se diga se puede usar en contra, entonces prefiero ignorar”.

¿Cómo aterrizó en las redes sociales?

“Yo creo que fue por accidente. Mi ex, desde que lo conozco, hace contenido para las redes y de alguna manera él me empezó a inducir. Cuando llegó la pandemia, el encierro nos cogió juntos entonces empezamos a hacer contenido y eso se fue expandiendo. Ya sentía la necesidad de hacerlo todos los días, de pensar algo nuevo y a la gente le gustó. Crecí en números y se convirtió en mi trabajo”.

¿Cómo ha evolucionado el contenido que hace?

“Siento que los seres humanos estamos en constante cambio y eso va de la mano. Al principio empecé haciendo sketch (humor), pero luego eso no me hacía sentir cómodo, entonces poco a poco me di cuenta que en realidad lo mío no es actuar o meterme en un personaje, porque para mí es muy desgastante. Admiro muchísimo las personas que pueden crear contenidos de un personaje, pero no es lo mío. Ahora muestro mi vida y a las personas que le gusta, se encuentren con mi contenido, les agrada; muestro mi día a día, con mi familia, mis mascotas, con todo”.