La Gorda Fabiola se somete a una cirugía facial y luce más joven que nunca: fotos revelan cómo quedó

“¿Qué me voy a hacer? La papada. Si hay algo con lo que yo no estoy conforme dentro de mí, es este cuerito que después de adelgazar tanto, quedó sobrando y por nada del mundo se quiso recoger, lo vamos a cortar”, afirmó la humorista ante las cámaras. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

“¿Qué me voy a hacer? La papada. Si hay algo con lo que yo no estoy conforme dentro de mí, es este cuerito que después de adelgazar tanto, quedó sobrando y por nada del mundo se quiso recoger, lo vamos a cortar”, afirmó la humorista ante las cámaras. Foto tomada de Internet/VANGUARDIA

La Gorda Fabiola destacó que este procedimiento quirúrgico la ha acercado a la versión de sí misma que quería y se encuentra muy satisfecha con los resultados. “Me veo al espejo y veo lo que quería ver. Lo que yo me quería quitar de encima me lo quité. No era un asunto de convertirme en una reina de belleza, sino de que lo que yo viera me gustara, y me gusta. Siempre he querido dar mi mejor versión de mí”, concluyó.

Cabe recordar que la famosa colombiana hace varios años fue diagnosticada con diabetes y como, además, sufría de sobrepeso, razón por la que estuvo a punto de perder la vida, tuvo que someterse a una cirugía bariátrica en el 2019 por cual logró perder 50 kilos de peso.

La humorista tuvo que someterse a esa cirugía porque con el tratamiento médico no lograba estabilizar sus niveles de azúcar, además, por su sobre peso, ya estaba presentando problemas en las rodillas.