La historia del influencer catarí que inspiró al planeta en la inauguración del Mundial

Él, uno de los generadores de contenido más reconocidos del Medio Oriente, cuenta con 3,9 millones de seguidores en Instagram, cifra que aumentó luego de ser la figura que se robó el show en la inauguración del Mundial de Fútbol de Qatar, junto al actor Morgan Freeman. Ghanim padece de un trastorno congénito llamado Síndrome de Regresión Caudal, que se produce cuando la parte inferior de la columna vertebral no se forma completamente antes de nacer, Por ello, carece de extremidades inferiores.

Todo ello poniendo a prueba la fuerza de sus brazos y manos, “porque creo que debo aprovechar aquello con lo que he sido bendecido, en lugar de centrarme en lo que no tengo”.

Las redes, para Ghanim, son “una ventana al mundo, para hacer llegar nuestro mensaje rápidamente. Debemos usarlas de forma positiva y beneficiosa”, admite el influencer, quien ha hecho de estas su instrumento fundamental para compartir sus ideas y acciones inspiradoras.

Por eso, además de generar productos audiovisuales para sus seguidores, ha realizado acompañamiento a personas con una limitación similar a la suya. Como en 2017, cuando en compañía del jeque Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan —quien gobierna los Emiratos Árabes—, visitó a Heba Muhammad, un niño de 10 años que padece su misma condición.

“El contenido de este y muchos otros influenciadores es positivo, porque motiva a quienes están pasando por situaciones similares —y a quienes no las viven—, para que dejen las frustraciones de lado y entiendan que no hay límites cuando se quiere cumplir los sueños. Estos generadores de contenido dan un mensaje, de ‘seguir a delante y no quedarse en una situación’”, comenta el ‘influencer’ caleño Luis Suárez, más conocido como El Chonto.

Ghanim es un motivador para personas con facultades especiales como Vicky Monroy, modelo colombiana, en silla de ruedas. “Cuando tenemos una discapacidad, en muchas ocasiones uno cree que no hay una salida, y empieza a ver el mundo oscuro. Pero, si conoces a una persona que se encuentra en una condición parecida, y ha logrado salir adelante y hacer muchas cosas que uno cree imposibles, se da cuenta de que todo es posible. Es como si fuera una lámpara que te muestra el camino, y te dice, ‘a pesar de todo, existen muchas formas de tener una buena calidad de vida’”.

Si algo tiene claro Ghanim son sus objetivos, por eso con sus acciones trabaja arduamente para ser un deportista de alto rendimiento, e incluso habla de su próxima meta: escalar el Monte Everest. Su propósito es convertirse en un atleta paralímpico. Una tarea que demanda mucho trabajo y sacrificio, pues los criterios mínimos para participar en las competencias son bastante exigentes. Además, de los requisitos físicos como la estatura y el tipo de discapacidad, también se tiene en cuenta la cantidad de horas de entrenamiento, así como las competencias en las que se participe.

“No se trata solo ser un atleta de alto rendimiento, sino también superar las dificultades urbanísticas que se presentan. Porque no todas las ciudades están preparadas para atender todas las necesidades. Además, los patrocinios son limitados, así que avalar una carrera tiene bastantes altibajos a los que nos debemos enfrentar”, opina el vallecaucano Francisco Sanclemente, deportista paralímpico.

Para Ghanim, las barreras han existido desde que tiene uso de razón. En su infancia tuvo dificultades para encontrar una escuela que estuviera preparada para atender sus necesidades. Esto en vez de truncar su camino, fue un trampolín para soñar en grande y convertirse en fuente de inspiración para otros, incluso para los emprendedores, ya que creó su empresa de helados, Ice Cream, que cuenta con 70 empleados, varias sucursales y busca proyectarse en toda la región del Golfo.