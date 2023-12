La impresionante fortuna del actor Macaulay Culkin

En un emotivo evento celebrado el pasado fin de semana, Macaulay Culkin fue distinguido con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, rindiendo homenaje a su destacada carrera en la pantalla grande, especialmente como estrella infantil.

El actor, conocido por su icónico papel en 'Home Alone', estuvo acompañado durante la ceremonia por su prometida, Brenda Song, así como por sus dos hijos, Dakota y Carson.

El ascenso meteórico de Macaulay Culkin a la fama internacional tuvo lugar a finales de los 80 y principios de los 90. Celebrity Net Worth, un sitio especializado en evaluar las fortunas de las celebridades, ofrece un vistazo a la impresionante riqueza que Culkin acumuló durante su apogeo y que, a continuación, detallamos.

La fortuna de Macaulay Culkin, según el análisis de Celebrity Net Worth, asciende a un notable total de 18 millones de dólares. Este extraordinario patrimonio se construyó en gran parte gracias a su participación en siete exitosas películas.

Uncle Buck (1989) marcó el inicio de su carrera financiera, con un cheque de $40 mil dólares. Sin embargo, el gran punto de inflexión se produjo un año después con 'Home Alone', que no solo le reportó $100 mil dólares, sino que lo catapultó a la fama mundial.

La estrella infantil consolidó su estatus con remuneraciones de seis cifras por película en la década de 1990. En 1991, Macaulay Culkin recibió un millón de dólares por su participación en My Girl, y al año siguiente, al retomar su papel en 'Home Alone 2: Lost in New York', su salario se disparó a $4.5 millones de dólares.

La secuela fue tan exitosa que elevó aún más las ganancias de Culkin, llegando a obtener $16 millones de dólares solo en 1994, al protagonizar 'Getting Even with Dad' y 'Richie Rich', cobrando $8 millones por cada una.