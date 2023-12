'La Liendra' exhibe pruebas contundentes de que gana más de $200 millones al mes

El escenario digital en Colombia ha dado lugar al surgimiento de diversas personalidades que, gracias a su humor, consejos o historias de vida, capturan la atención de cientos de internautas. Este fenómeno ha propiciado que en el ámbito de los llamados influencers, el dinero fluya de manera significativa.

Es común observar cómo, mediante su contenido, estos creadores logran realizar viajes internacionales y efectuar compras de lujos, tales como automóviles y joyas, con precios exorbitantes.

Mauricio Gómez, conocido en las redes como ‘La Liendra’, se destaca como uno de los colombianos que ha alcanzado mayor éxito gracias a su estilo humorístico. Ha logrado posicionarse como uno de los principales creadores de contenido en el país, generando importantes ganancias mediante la monetización de sus videos y acuerdos publicitarios.

Recientemente, ‘La Liendra’ ha compartido a través de internet pruebas de sus considerables ingresos, mostrando los lujos adquiridos gracias a sus videos y a su empresa publicitaria, Lali SA. En un video reciente, reveló haber gastado 217 millones de pesos en un solo día, no por extravagancia personal, sino por gastos operativos de su empresa.

“Buenos días, les saluda un ser humano que el día de ayer se gastó 217 millones de pesos y... ¿En qué? Sí, quiero, puedo y no me da miedo tener una empresa en Colombia”, expresó ‘La Liendra’ al iniciar su relato. Posteriormente, detalló que esta suma no se destinó a propiedades, calzado o vehículos personales, sino a gastos esenciales de su empresa.

Mediante un documento, compartió una desglose pormenorizado de cada gasto, incluyendo nóminas de empleados, arriendo de oficina, servicios públicos, retenciones a la fuente (Dian), honorarios, entre otros.