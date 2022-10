Y es que pese a que hace mucho tiempo ellos no están juntos, pareciera que como dicen popularmente, “donde hubo fuego cenizas quedan”, pues hay tuits y canciones entre ellos que muestran que algo todavía queda de ese gran amor que se tuvieron; lo malo es que hay una antagonista en esta historia y esa mujer sería la mamá del cantante.

Recientemente, Tejeiro terminó su relación con el cantante Juan Duque mientras que, por su parte, Andy lanzó una canción en la que hacía referencia a un amor que perdió. En una entrevista que dio Lina hace algunas semanas a ‘Diva Rebbeca’, la actriz de ‘La ley del corazón’, contó que su exsuegra no quería que estuviera con su hijo.

Lea aquí: La rejuveneció: ‘Epa Colombia’ le mandó a hacer cambio extremo a su mamá

“Mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente ella (mamá de Rivera) en algún momento dijo: ‘se están haciendo tanto daño que ellos no tienen por qué estar juntos’. Yo creo que eso fue lo que sucedió, más no que me odiara o me detestara”, dijo Lina.

Y añadió: “No me odiaba ni me hacía la vida imposible, pero no quería que estuviéramos juntos porque nos veía sufrir a los dos (...) es obvio, pues si yo veo que alguien está haciendo sufrir a mis hijos o a mis perros, pues no, primero mis quereres”.

Los comentarios a la mamá de Andy no se hicieron esperar y recientemente una internauta le escribió a Luz Mery una crítica bastante fuerte.

“Como madre debería dejarlo ser feliz y querer la mujer que él quiere y con la que él quiere estar así a usted no le guste. Es la felicidad de su hijo y usted no le da lo que otra mujer sí”, decía la usuaria.

Ante las palabras de la mujer que se le metió al rancho, Luz no se quedó callada y le contestó: “Por eso la sociedad está como está, porque gente prefiere vivir la vida de los demás que vivir su propia vida. Feliz noche”.

Lea más: "A nadie lo dejan por bueno": Karen Sevillano arremete contra ex de Lina Tejeiro