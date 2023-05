$!“La música es la banda sonora de la vida”: Ed García

Edison García Rodríguez más conocido en el ámbito artístico como Ed García, es un músico independiente de 45 años que ha trabajado como docente de la Orquesta Filarmónica de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS.

“Me encomendaron el papel de crearla en el año 2005”, afirma Ed García, quien se ha enfocado en la formación de artistas y en su carrera musical.

A la fecha cuenta con dos discos y tres sencillos de su tercer álbum, “mi vida es 24/7 música”, indica el cantante. Ed García nació en una familia campesina en la vereda La Malaña de Bucaramanga.

“Desde muy niño, entre los siete y ocho años, tenía mucha pasión por la música, solía colocar los acetatos de los discos en el equipo de sonido y cantar”, recuerda. Inició dando a conocer su talento en eventos de la escuela y la vereda donde creció. “Digamos que esa fue mi manera de mantener viva la ilusión de ser músico desde muy niño, mientras trabajaba en el campo”, cuenta García, quien tuvo que prestar el servicio militar, pero eso no fue un motivo para renunciar a sus sueños.

Volvió a Bucaramanga y entró a una academia de música donde estudió guitarra, piano y bajo. Luego, decidido a seguir la música, le escribe una carta al rector de la UNAB, en ese entonces, expresándole su interés de estudiar la carrera, pero dándole a conocer su situación económica.

“A los ocho días me llamó la secretaria. Me dijo que el doctor me necesitaba en la oficina. Me atendió. Le presenté mi situación, le dije que no tenía dinero, pero quería ser artista y me brindó una beca de provincia”, indica Ed García.

Guiado por el maestro Jesús Pinzón Urrea, el compositor del himno de Santander, Ed aprendió composición en Bogotá. “Cada 15 días viajaba para recibir su clase y así fue como me preparé. Después empecé a asumir la responsabilidad de crear la Orquesta Filarmónica de las UTS”, sostiene el artista.