El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió al paso de las afirmaciones de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, quien aseguró que él la había invitado a su casa y que gracias a eso había obtenido beneficios para sus negocios.

En una entrevista con la periodista española Eva Rey, en el programa ‘Desnúdate con Eva’, Epa Colombia contó que hace dos años se reunió con Uribe y que desde entonces le dejaron de molestar las entidades del gobierno como la Secretaría, el Invima y la Dian. También dijo que esa reunión le ayudó a abrir sus peluquerías, que le habían cerrado por cualquier cosa.

Sin embargo, Uribe Vélez desmintió a la influenciadora y dijo que no ha vuelto a hablar con ella desde el encuentro que tuvieron en 2019, cuando compartieron unas empanadas y publicaron un video en las redes sociales. El expresidente dijo que le daría mucho gusto que Epa Colombia lo visitara en su casa, pero que no ha tenido la oportunidad de invitarla.

“Me daría mucho gusto que EPA Colombia nos visitara en nuestra casa, pero no he tenido la oportunidad de invitarla porque no hablo con ella desde la reunión que tuvimos”, escribió Uribe Vélez en su cuenta de Twitter.

Epa Colombia es una de las figuras más populares y polémicas de las redes sociales en Colombia, con más de 3 millones de seguidores en Instagram. Su marca de keratinas ha sido un éxito comercial y le ha permitido superar los problemas legales que enfrentó por vandalizar una estación de Transmilenio durante las protestas de 2019 .