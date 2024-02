La Negra Candela se despacha contra La Casa de los Famosos y explica por qué "fracasó"

Desde que se transmitió por primera vez el domingo 11 de febrero, 'La Casa de los Famosos' de RCN ha sido objeto de duras críticas, principalmente debido a los frecuentes errores de producción y las actuaciones de las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado. En respuesta a esto, 'La Negra Candela', una figura destacada en el mundo del entretenimiento en Colombia, no dudó en dar por enterrado este reality con declaraciones contundentes.

Graciela Torres Sandoval es ampliamente reconocida como una de las principales referentes en el ámbito del chisme y la farándula en Colombia. Su destacada labor en el programa 'El Lavadero' la consagra como una figura influyente en este género, liderando la escena antes de la consolidación de programas como 'La Red Caracol' y 'Lo Sé Todo'.

Dada su experiencia en el ámbito mediático, numerosos medios han buscado la opinión de Graciela Torres Sandoval acerca del reciente programa de 'Nuestra Tele'. A pesar de haber transcurrido casi un mes desde su lanzamiento, el programa no logra despegar en cuanto a ratings, siendo eclipsado por el concurso de la competencia directa, 'La Voz Kids', que se presenta una hora y media antes del inicio de 'La Casa de los Famosos'.

“El gran fracaso de ‘La Casa de los Famosos’ es que no hay famosos. (...) Se supone que el gran fuerte del programa son los influencers, y esos es un fracaso porque la gente no los conoce, ellos son de nicho. (...) Ellos se creen los ‘divos’, obviamente tienen sus seguidores, aunque yo no les creo porque hay unos que los compran. (...) Con lo que pasa en la casa de los famosos De ha demostrado que nada que ver”, afirmó 'La Negra' en entrevista con la emisora MIX.