La situación se generó porque Dani Duke y 'La Liendra' le hicieron creer a Gamboa que le habían regalado un carro Mercedes-Benz en honor a su amistad. Incluso, Duke, para que la broma fuera más creíble, le dedicó unas sentidas palabras al también influenciador.

“Quiero que sepas que todavía no he terminado de pagar. Que lo vamos a ir pagando, pero, es para que, primero, valores la amistad tan hermosa que tenemos y por tu nuevo comienzo, porque te creo más en ti que nadie en la vida”, expresó Duke mientras Daiky Gamboa estaba a la expectativa y con los ojos vendados.

Cuando Gamboa estaba ya emocionado al ver su regalo, Duke y la 'Liendra' le confesaron la verdad, lo que generó una fuerte reacción de Daiky.

“A ustedes les importa un culo la manera como hacen sentir a las personas. No tengo risa. No me importa tocar un Mercedes. Hacen esto, todo por números y por ‘likes', esa es la razón por la que ustedes tienen el carro del año y yo no", les dijo Gamboa.El enojo de Daiki fue aumentando con el pasar de los segundos por las absurdas respuestas de sus amigos. De hecho, la 'Liendra' le dijo: "te dolió volver a andar a pie".

La situación, como era de esperarse, generó una ola de indignación en las redes sociales, y algunos usuarios, incluso, pidieron dejar de seguir a la pareja de influencers.