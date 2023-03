En los últimos días, Ray Cabrera el mesero del restaurante ‘Severo Sinvergüenza’ salió del anonimato, luego de que en redes sociales se hicieran virales varios videos de los eróticos servicios en esta waffleria ubicada en Cali.

El restaurante, al igual que el mesero se han vuelto tan populares que varios medios de comunicación, no solo a nivel local, sino a nivel nacional los están entrevistando.

De esta manera, durante una entrevista con ‘Tropicana Estéreo’, en Bogotá, este joven mesero de Severo Sinvergüenza dio varias respuestas que llamaron la atención de críticos y admiradores. Pero la mención, cuasi propuesta, a Aida Merlano no pasó inadvertida y llegó repuesta rápida por medio de redes sociales.

“A Aida Merlano. A Aida, sin duda alguna, le pondría el waffle. ¿Por qué? Porque está riquísima”, manifestó inicialmente en la emisora Cabrera

A lo anterior, la reconocida creadora de contenidos colombiana le contestó: “Me gané mi waffle. Soporten. Pero yo veo que tú, el waffle, se los pones a todas. Ven, más bien, y yo te pongo el waffle a ti”.

Merlano también aprovechó el momento para compartir algunos comentarios que le mandaron sus seguidores y señaló de forma sarcástica que iba a pensar si le aceptaba la invitación al trabajador del Severo Sinvergüenza.

“¿Ustedes pretenden que yo me vaya hasta Cali, a un local, a que me ande manoseando y bailando un hombre, tatuado y musculoso, que me va a meter un waffle? Lo voy a pensar”, concluyó la influenciadora.

La forma en la que este restaurante atendía a sus clientes, sobre todo a las mujeres, con baños de leche condensada, alimentos en formas sexuales y movimientos pélvicos, provocó todo tipo de comentarios de indignación. Asimismo, las autoridades locales decidieron intervenir el local.