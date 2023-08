La presentadora explicó que no sabía qué le había provocado esa reacción, pero que no le importaba mostrarla. “Somos humanos imperfectos y eso nos hace especiales. Me amo, me respeto y agradezco cada pedacito de mi corazón”, escribió.

La publicación de Cediel ha recibido más de 300 mil likes y miles de comentarios de sus fans, quienes han elogiado su valentía y honestidad al mostrarse al natural. Muchos le han expresado su admiración y apoyo, y le han recordado que es una mujer hermosa por dentro y por fuera.

Cediel ha tenido que enfrentar varias dificultades en su vida personal y profesional, entre ellas un procedimiento estético fallido que le causó graves consecuencias en su salud. La presentadora demandó al cirujano que le inyectó biopolímeros en sus glúteos, pero no logró ganar el caso. Desde entonces, ha tenido que someterse a varias cirugías para extraer el material que le generó problemas como migración, dolor e inflamación.

Cediel ha sido una de las presentadoras más exitosas de Colombia, trabajando en programas como Muy buenos días, Estilo RCN y Yo me llamo. También ha incursionado en el mercado internacional, participando en programas como El gordo y la flaca, Sal y pimienta y La voz Estados Unidos. Actualmente, trabaja en Caracol Televisión como presentadora de Pulsarmanía y La descarga.