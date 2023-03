La presentadora paisa Adriana Betancur reveló que necesita otro trasplante de riñón

“Yo soy beneficiaria de una donación y sé que esto es una bendición del cielo, es un regalo inmenso que recibimos y agradecemos de por vida, nos cambia la vida para bien”.

Adriana Betancur, presentadora de televisión.

En 2010, la comunicadora recibió el diagnóstico de insuficiencia renal con un funcionamiento del 3 % de sus riñones.

Antes de esto, Betancur había sido diagnosticada erróneamente con Lupus después de una biopsia.

Sin embargo, al investigar sus síntomas, se dio cuenta de que no coincidían con esta enfermedad, por lo que volvió a consultar a su médico. Fue entonces cuando descubrió que sufría de una enfermedad autoinmune que desencadenó su insuficiencia renal.

“Me dio una peritonitis, una inflamación en la cavidad peritoneal, por una infección; dejé de eliminar líquidos entonces llegué a pesar 10 kilos más, que era de puro líquido y toxinas que no podía eliminar... Fui trasplantada hace 7 años, pero estuve de malas y el riñón que me donaron no duró sino esos siete años”, contó.