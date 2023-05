La reconocida presentadora y empresaria Valentina Cuervo contó todos los detalles de su embarazo y confesó que, aunque ser mamá era su sueño más grande, atravesó momentos difíciles que la obligaron a replantear los ideales que tenía sobre la maternidad perfecta. En conversación con Camila Wills, anfitriona del podcast De Madre, Cuervo explicó por qué que el rol de una madre está lleno de expectativas que añaden presión a la maternidad y reconoció que darle la bienvenida a un hijo debe ser una decisión deseada pues supone desafíos emocionales y físicos ante los que está bien sentir cansancio y necesitar ayuda.

En el episodio más reciente del podcast, patrocinado por Todos Somos Una, la presentadora detalló que al poco tiempo de contraer matrimonio con el director y productor de televisión Herney Luna, la pareja consultó a su médico tras sufrir la pérdida de un bebé. “Una amiga me dijo ‘Valen, ve al ginecólogo de fertilidad que tú debes tener algo’. Yo fui y me dijo ‘tienes unos quistes impresionantes, tú no vas a quedar embarazada’”. A pesar de este diagnóstico, la comunicadora mantuvo su deseo de ser madre, por lo que se sometió a un tratamiento de estimulación ovárica que resultó siendo exitoso y necesitaría de una sola prueba de embarazo para que el médico le confirmara la noticia, “me dijo ‘estás embarazadísima’”.

Cuando llegó el día de la ecografía, el ginecólogo le contó a la pareja que eran tres los bebés que estaban en gestación. “Mi esposo quedó mudo. Fue un embarazo durísimo. Después lo hablamos y me confesó que estaba asustado. Pero fue un shock para mí porque yo me enamoré del buen papá, mi sueño era la foto con el esposo dándome el beso en la barriga. Yo nunca lo tuve, estuve sola en mi embarazo porque él me dijo ‘es que yo quería uno, yo no quería tres’”, reveló conmovida.