Entre los colombianos con más menciones están Fonseca, quien está nominado a cuatro premios, y Sebastián Yatra, a tres. Asimismo, se destacaron otros artistas nacionales como Juanes, Paula Arenas, ChocQuibtown, Andrés Cepeda y Puerto Candelaria.

Sin embargo, el reguetonero paisa J Balvin (quien recibió dos nominaciones en la categoría Mejor Canción Urbana) expresó su inconformidad tras la revelación de este martes. En su cuenta de Instagram publicó una imagen que dice “Sin reguetón, NO hay Latin Grammy” y en la que el icono de la Academia Latina de la Grabación está tachado.

Y añadió en la publicación: “¡¡Por la cultura y el movimiento!!”, dando a entender que el reguetón no fue tomado en cuenta, o no en gran medida, para las categorías más pesadas de la noche: Canción del Año y Grabación del Año. Decenas de artistas del género lo apoyaron por el mensaje y también compartieron sus opiniones.

Maluma, por su parte, compartió en su Instagram Stories lo siguiente: “Una desilusión bien ‘cabrona’ no tener siquiera una nominación a los Latin Grammy, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11 p. m., una salsa producida por el más grande, Sergio George, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11. Definitivamente se queda uno confundido y sin saber qué pensar”.

Daddy Yankee dijo: “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo con la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”.

Aún así, uno de los géneros que realmente estuvo ausente en las nominaciones fue el rap, tanto en las categorías principales como en las tres dedicadas a la música urbana. En últimas, la música urbana engloba muchos géneros más que el reguetón y su nombre alude a una idea más amplia, en la que podría encajar el rap.

El Arkeólogo, Gambeta de Alcolírykoz, lo destacó en un tweet alterando la versión de la imagen que Balvin publicó en su cuenta de Instagram. El mensaje es simple y directo: “Sin Latin Grammy, hay rap”.