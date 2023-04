$!La reacción de Georgina tras rumores de crisis con Cristiano Ronaldo

Según afirmaron en el programa televisivo “Noite das Estrelas” de la cadena CMTV, en Portugal, el futbolista Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían pasando por un momento de crisis en su relación.

Además: Se acerca el final del universo zombi: En mayo se estrenan últimos capítulos de “Fear the Walking Dead”

El psicólogo Quintino Aries analizó a la pareja basándose en sus apariciones públicas en las últimas semanas, incluyendo la presentación del futbolista en el club Al-Nassr de Arabia Saudita, donde se especula que Rodríguez lució celosa.

Según Quintino, a Cristiano Ronaldo no le gusta la actitud de Georgina, que se reduce a “despilfarrar dinero”. El psicólogo expuso además que “Ronaldo no está feliz, ya que Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad, y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”.

En el mismo programa, hubo opiniones divididas sobre el estado de la relación de la pareja. Una amiga cercana de Cristiano, Filipa Castro, defendió a la pareja y afirmó que no hay crisis, sino que están siendo asesorados y lo están haciendo bien.