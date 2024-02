La reacción de Nicky Jam luego de enterarse que su expareja Aleska Génesis le hace 'amarres' a los hombres

En la entrevista con Enrique Santos, publicada en YouTube, el reconocido artista y productor musical escuchó varias declaraciones de Génesis, tomadas de un programa televisivo en el que ella participa. Inicialmente, la venezolana habló sobre los aspectos positivos de su anterior noviazgo.

"Nicky me dio mi lugar y me trató como una reina. En cada concierto me decía que era el amor de su vida, yo tenía la autoestima por el suelo", recordó la modelo, a lo que el cantante le envió un saludo.