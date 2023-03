La reconocida actriz Alejandra Borrero recibirá un galardón por su trayectoria en la televisión colombiana

15 años de Casa E Borrero, demuestran la tenacidad y la perseverancia por lo que ama Alejandra Borrero, quien define su mayor proyecto cultural y empresarial como “El reflejo de la necesidad de querer hablar de los temas que quería hablar con una voz propia. Ni con el pétalo de una rosa ha sido una campaña social contra la violencia de género que manejamos desde Casa E y nos ha llevado por un mundo increíble. Esto es la muestra de lo que ha sido este viaje para mí”.

Pensar en Alejandra Borrero, es pensar en lo social y lo pedagógico, pues cada uno de los caminos en su profesión siempre tienen ese sello. Su obra teatral ‘Victus’ (2016, muestra a Alejandra creando escenarios donde la reconciliación, la esperanza y el amor por Colombia la llevaron a crear lo que ella misma describe como ‘la cereza del pastel’ en su carrera porque “Tomamos un tema tan complejo como la guerra en nuestro país donde había cosas que no se podían hablar e hicimos un proceso gigantesco de la mano de María Victoria Estrada (pedagoga) y León David Cobo (productor, compositor y director musical).

Escogimos 20 personas que pertenecieron a grupos armados entre ex paramilitares, ex guerrilleros, militares en retiro y víctimas, creando una obra dolorosa, pero así mismo sanadora. Pudimos presentarla en el Festival Iberoamericano de Teatro, en el Teatro Colón con lleno completo y ver a la gente durante 10 minutos llorando y aplaudiendo en un proceso de no revictimización buscando a cada uno de esos seres humanos que están detrás de un conflicto. Así que podría decir que este es el proyecto más grande que he hecho en la vida porque me la cambió. Si pudimos lograr la reconciliación en el teatro por qué no en la vida”.