La Segura señaló que estuvo en Bogotá a través de sus stories de Instagram y que debe acudir a una nueva cita con un médico que valore su estado actual.

La Segura le pidió a sus seguidores que fuera más conscientes “de cualquier cosa que se inyectan. Ustedes no saben el infierno que yo he tenido que pasar con los biopolímeros. Lastimosamente yo nunca supe que hace 15 años me habían inyectado eso y a muchas nos pasó lo mismo”.

Finalmente, luego de asistir a la cita con el doctor, La Segura afirmó que efectivamente debe someterse a otra cirugía de extracción de biopolímeros.

A parte de la afectación por esta sustancia, la instagramer expresó que hace aproximadamente nueve años sufrió un accidente con disparos de bala, algo que le causó un trauma raquimedular.