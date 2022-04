Dicen que Dios le da sus peores batalla a sus mejores guerreros y La Segura sin duda alguna es uno de ellos.

La influencer sigue preocupando a sus seguidores, pues su parte de salud no es alentador. Precisamente, hace varios días afirmó que estaba cansada de luchar, pues ha tenido días difíciles tras el retiro de los biopolímeros.

Intoxicación y un dolor crónico en la espalda, han sido otras de las afecciones que la aquejan y no la han dejado llevar su vida como antes.

“Yo no estoy en la clínica por una complicación de los biopolímeros, estoy en la clínica porque un especialista en dolor me formuló, en vista de que no se me han quitado los dolores crónicos después de la extracción de los biopolímeros, me formuló un parche que se llama ‘Parche de buprenorfina’ y eso lo que hizo fue envenenar todo mi cuerpo, intoxicarme, o sea que yo entré a la clínica por una intoxicación y por algo que se llama ‘Síndrome serotoninérgico’... Es lo que hasta el momento me han dicho los médicos que tengo, es un envenenamiento por fármacos prácticamente”, dijo Natalia Segura hace algunas semanas.

Ahora, la influencer se dirigió a sus seguidores para contarles que mucha gente le ha dejado entrever que podría estar siendo víctima de magia negra o brujería.

“Mucha gente me ha dicho que evalúe si es que alguien me está haciendo un entierro o me están haciendo cualquier brujería”, reveló Natalia.

Agregó que “conozco personas con el corazón que pueden hacer ese tipo de cosas y que, incluso, han estado muy cerca de mí. Pero, yo reprendo eso en nombre de Jesús”.

Finalmente, dejó claro que no cree en ese tipo de cosas, pues está entregada a Dios y cree que con su fe pronto podrá estar sana, por lo que no hará nada al respecto para averiguar si se trata de brujería en su contra.

“Yo no voy a ir a donde un chamán porque al único que le ruego por mi sanación es a papá Dios. Si eso llegara a ser cierto, porque así como existe el bien también existe el mal, imagínense la justicia divina que le llegaría a esa persona”, comentó.

Por ahora, La Segura seguirá buscando en diferentes especialistas la ayuda necesaria para salir de su situación, pues afirmó que el dolor la sigue afectando. Actualmente, está siendo tratada por un traumatólogo que considera que ella posiblemente tuvo desgarre en un ligamento luego de limpiar por muchas horas su casa. (Amada Rosa Pérez da detalles de su terrible problema de salud)

Cabe recordar que la afectación en la salud de la influencer, se remonta a hace 9 años atrás cuando fue impactada por una bala perdida que recibió casi la deja inválida.